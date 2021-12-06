В промпарках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий – замминистра экономики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В промышленных парках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь промышленные сферы, опирающиеся на инновационные технологии.

Как передает Trend, об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов в понедельник на тему на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

Он напомнил, что указом Президента Азербайджана от 4 октября 2021 года на территории Джебраильского района создан еще один промышленный парк - «Экономическая зона Аразской долины».

«Преимущественно равнинный рельеф территории вдоль Араза в Восточно-Зангезурском экономическом районе, а также то, что эта зона является южными воротами данного региона, создают благоприятные условия для создания этого промышленного парка. Создание логистического центра, сферы различных услуг и инновационной промышленной сферы, в том числе предприятий по производству строительных материалов, будет полезным и для восстановления других освобожденных районов», - сказал он.

Алекперов добавил, что логистическая и торговая деятельность, которая будет осуществляться на этих территориях, поддержка промышленного производства создадут новые возможности для обеспечения устойчивой занятости населения.

"Промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" охватывает 200 гектаров территории. Часть территории уже расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Здесь уже заложен фундамент совместного сервисного центра ОАО "KамAЗ" и Производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод». В церемонии закладки фундамента участвовал Президент Ильхам Алиев. Наряду с "KамAЗ", в региональном сервисном центре будут обслуживаться и другие грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, в том числе трактора и комбайны. В будущем в промышленном парке планируется создать логистические и складские комплексы, парк большегрузных автомобилей (TIR), объекты по оптовой и розничной торговле, различные производственные и сервисные предприятия», - сказал замминистра.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)