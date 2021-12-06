В Карабахе необходимо обеспечить новое экономическое строительство – Эмин Гусейнов (версия 2)

(первая версия в 12:00)

БАКУ /Trend/ - В Карабахе необходимо обеспечить новое экономическое строительство, и это главная задача, стоящая перед нами.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, Эмин Гусейнов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

По его словам, все сегодняшние обсуждения необходимо претворить в жизнь.

«Необходимо выполнить поставленные задачи. Мы должны использовать самые передовые технологии на освобожденных территориях, обеспечить в Карабахе новое экономическое строительство. Это главная задача, стоящая перед нами», - подчеркнул Гусейнов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)