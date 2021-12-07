Зангезурский коридор сможет сократить время транспортировки из Китая в Европу до 12 дней - начальник департамента

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор сможет сократить время транспортировки из Китая в Европу до 12 дней.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам начальник департамента стратегического планирования и развития бакинского порта Худаяр Гасанли.

"Открытие Зангезурского коридора позволит Азербайджану создать логистические центры в Зангезурском коридоре, а также в направлении Нахчывана для координации грузов. Этот коридор позволит увеличить транзит турецких грузовиков через Азербайджан до 50 процентов, или 60 тысяч TIR. На сегодня этот показатель составляет порядка 20 процентов, или около 23 тысяч TIR", - сказал он.

Также, как отметил Гасанли, этот коридор позволит Азербайджану транспортировать контейнеры и грузовые автомобили по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

"Сюда могут входить грузы по маршруту Китай-Европа. Cегодня мы наблюдаем тенденцию роста контейнерных грузов из Китая транзитом через Азербайджан в страны Европы, Центральной Азии", - сказал Худаяр Гасанли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)