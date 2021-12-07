Зангезурский коридор сможет сократить время транспортировки из Китая в Европу до 12 дней - начальник департамента

Экономика 7 декабря 2021 14:19 (UTC+04:00)
Зангезурский коридор сможет сократить время транспортировки из Китая в Европу до 12 дней - начальник департамента

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор сможет сократить время транспортировки из Китая в Европу до 12 дней.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам начальник департамента стратегического планирования и развития бакинского порта Худаяр Гасанли.

"Открытие Зангезурского коридора позволит Азербайджану создать логистические центры в Зангезурском коридоре, а также в направлении Нахчывана для координации грузов. Этот коридор позволит увеличить транзит турецких грузовиков через Азербайджан до 50 процентов, или 60 тысяч TIR. На сегодня этот показатель составляет порядка 20 процентов, или около 23 тысяч TIR", - сказал он.

Также, как отметил Гасанли, этот коридор позволит Азербайджану транспортировать контейнеры и грузовые автомобили по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

"Сюда могут входить грузы по маршруту Китай-Европа. Cегодня мы наблюдаем тенденцию роста контейнерных грузов из Китая транзитом через Азербайджан в страны Европы, Центральной Азии", - сказал Худаяр Гасанли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались свыше 70 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались свыше 70 человек
Вблизи ядерного объекта Ирана произошел взрыв
Вблизи ядерного объекта Ирана произошел взрыв
В Иране за сутки от коронавируса скончались 58 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончались 58 человек
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Организация из Нидерландов отметила деятелей культуры Азербайджана за вклад в поддержку диаспорской деятельности (ФОТО) Социум 14:31
Цена газа в Европе поднялась до почти $1130 за 1 тыс. куб. м Европа 14:29
В Узбекистане растет производство электроэнергии Узбекистан 14:26
Зангезурский коридор сможет сократить время транспортировки из Китая в Европу до 12 дней - начальник департамента Экономика 14:19
При взрыве на юго-востоке Ирака погибли 12 человек Арабские страны 14:15
bp увеличила производительность в Азербайджане с помощью новой организационной структуры Энергетика 14:12
В WhatsApp появились новые возможности по контролю за перепиской США 14:03
На один вечер из Баку в Рио-де-Жанейро – зажигательная музыка от бразильцев (ФОТО) Культура 13:56
Государственное агентство по туризму Азербайджана о ценах на авиабилеты (Эксклюзив) Туризм 13:56
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:37
Visa Infinite - очередная премиальная карта от Халг Банк Экономика 13:36
Что сулит газовое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном? Энергетика 13:34
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер Тендеры 13:19
Казахстан нарастил объемы поставок нефти и нефтепродуктов Энергетика 13:19
C запуском Зангезурского коридора ожидается рост потока грузов в Бакинском порту - Талех Зиядов Транспорт 13:05
В Казахстане выросло потребление угля Энергетика 13:00
Экспорт азербайджанской нефти в Румынию за 10 месяцев превысил 170 тыс. тонн Финансы 12:58
Закрытые сухопутные границы влияют на туризм, но открывать их полностью тоже рискованно – Фуад Нагиев Туризм 12:53
Депутаты рассказали о новых налоговых льготах для семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана Экономика 12:46
Стартовал учебный курс с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы НАТО (ФОТО) Политика 12:43
Ro-Ro терминал Бакинского порта способен перевалить в год более 6 млн тонн грузов Транспорт 12:42
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе около $100 млн Финансы 12:35
В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор Европа 12:31
Азербайджан экспортировал в Индонезию более 170 тыс. тонн нефти Энергетика 12:27
Перевалка грузов Бакинским морским торговым портом по итогам 2021 г. прогнозируется на уровне 5 млн тонн (ФОТО) Бизнес 12:26
В Центре Гейдара Алиева прошел феерический вечер джаза трио Авишая Коэна (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:25
Названы данные по импорту и экспорту Узбекистана за 10 месяцев 2021 г. Узбекистан 12:19
Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 34 Другие страны 12:17
Китай примет контрмеры в ответ на решение США бойкотировать Олимпиаду США 12:06
В Азербайджане начинается процесс сертификации туристических гидов Туризм 12:06
Отмечен многократный рост внешнеторгового оборота Узбекистана Узбекистан 12:06
Проводится разбирательство в связи с инцидентом в одной из бакинских школ Общество 11:51
В Азербайджане стоимость перевезенных воздушным транспортом грузов превысила $1 млрд Финансы 11:43
Нашествие зомби в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 11:42
Двум военным и мирному жителю, подорвавшимся на минах в Физули и Джебраиле, будет назначена инвалидность (ФОТО) Общество 11:41
Армения ответит за преступления против Азербайджана - сегодня в Гааге пройдут слушания Политика 11:32
Глава Saudi Aramco предупредил о вероятности беспорядков из-за возможной нехватки нефти Энергетика 11:28
В Баку пройдет фотовыставка к 30-летию образования СНГ Социум 11:22
Товарооборот сферы предпринимательства в Грузии вырос почти на 40% Грузия 11:21
Экспорт азербайджанской нефти в Китай за 10 месяцев превысил 270 тыс. тонн Энергетика 11:11
Сотрудник Госпогранслужбы Азербайджана наказан за грубое обращение с журналистом Общество 11:10
Каждая поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионы страны направлена на их развитие и повышение благосостояния граждан – Сахиль Керимли Политика 11:08
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:04
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области России (ФОТО) Политика 11:03
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:02
«Лаборатория Касперского»: предприниматели готовы вернуть урезанные статьи бюджета ИКТ 11:01
Освобожденное от оккупации село Кештазлы Агдамского района (ВИДЕО) Политика 11:01
Платежный сервис Google Pay начал работать в Израиле Израиль 10:55
В Азербайджане группе воспитанников детдомов вручили ключи от новых квартир (FOTO) Общество 10:46
Азербайджанская гимнастка заняла первое место на международных соревнованиях в Польше (ФОТО) Общество 10:45
Эксперт назвал перспективу развития транзитных коммуникаций Азербайджана с международными транспортными коридорами Транспорт 10:38
Казахстанский завод привлечет услуги по грузоперевозкам Тендеры 10:35
Товарооборот между Турцией и Ираном превысил $400 млн Турция 10:34
Нефтесервисная компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:26
Азербайджан экспортировал в Таиланд более 270 тыс. тонн нефти Энергетика 10:17
Взрыв произошел в портовом районе коммуны на юго-востоке Франции Европа 10:14
Банк АВВ провел акцию по посадке деревьев в Агдаме! Экономика 10:11
В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники Другие страны 10:06
За нарушение законодательства уволены 19 сотрудников – минэкологии Азербайджана (Эксклюзив) Общество 10:06
Тренды 2022 года в банковской индустрии обсудят в Баку Общество 10:00
Нефть продолжает дорожать Энергетика 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 декабря Финансы 09:37
В Азербайджане обнародован стратегический план развития освобожденных земель в аграрной сфере Экономика 09:34
Visa поддерживает Азербайджан в развитии цифровых банков ИКТ 09:22
В Азербайджане выставят на аукцион ряд месторождений полезных ископаемых Экономика 09:10
Азербайджан увеличит экспорт фруктов Экономика 09:05
Нефтяным скважинам нашли неожиданное применение В мире 08:45
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 08:24
Центр зеленых финансов МФЦА нацелен продвигать GIP среди финансовых учреждений в Центральной Азии Казахстан 08:00
Facebook оштрафовали в Бразилии на $1,9 млн Другие страны 07:36
США испытают способный отслеживать все типы ракет радар США 07:09
Ибрагимович выбрал между Месси и Роналду Спорт 06:44
Трамп напишет мемуары о своей работе в Белом доме США 06:15
Стало известно время видеозвонка Байдена и Путина США 05:46
Число выявленных в Великобритании случаев заражения омикрон-штаммом достигло 336 Европа 05:09
Трамп назвал встречу Байдена с Путиным неравным матчем для американской стороны США 04:35
Назван способ улучшить работу мозга за десять минут В мире 04:14
В Канаде с рельсов сошли 39 вагонов товарного состава Другие страны 03:48
В ЮАР рассказали об исследовании нового штамма коронавируса Другие страны 03:26
В МОК отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США В мире 03:01
В США более 280 детей-мигрантов воссоединятся со своими семьями США 02:39
Во Франции закроют дискотеки из-за COVID-19 Европа 02:16
Белый дом оценил предстоящий разговор Путина и Байдена США 01:51
ВОЗ оценила уровень вакцинации населения от COVID-19 В мире 01:24
Фрагменты сбитой над Эр-Риядом ракеты упали на жилые кварталы Арабские страны 01:05
Цены на нефть начали расти Энергетика 00:43
Во Франции выявили 25 случаев заражения штаммом "омикрон" Европа 00:29
IRICA назвала объем товарооборота Ирана со странами-членами ОЭС Бизнес 00:14
Порты Турции перевалили около 10 млн тонн грузов из Бельгии Турция 00:01
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам по ядерной сделке, которые принесут результат Ядерная программа 6 декабря 23:52
В Лондоне состоялась встреча с пакистанской общиной (ФОТО) Общество 6 декабря 23:47
В столице Казахстана открылось новое здание посольства Узбекистана Узбекистан 6 декабря 23:41
Саакашвили призвал к «национальному примирению» и пообещал «обострить борьбу» Грузия 6 декабря 23:32
Иран и Румыния расширят сотрудничество в области сельского хозяйства Экономика 6 декабря 23:22
Власти Грузии ожидают рост экономики в 10% Грузия 6 декабря 23:16
США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае США 6 декабря 23:07
Азербайджан отправил 100 тысяч вакцин в Буркина-Фасо Общество 6 декабря 22:59
В Нью-Йорке сделают вакцинацию обязательной для всех работников США 6 декабря 22:32
Урфан Джафаров стал победителем Международного конкурса вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 6 декабря 22:12
Порты Турции перевалили более 3,5 млн тонн грузов из Марокко Турция 6 декабря 22:00
Все новости