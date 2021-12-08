Возможное открытие между Азербайджаном и Россией круизного сообщения имеет высокий потенциал - Игорь Бабушкин (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Возможное открытие между Азербайджаном и Россией круизного сообщения имеет высокий потенциал.

Об этом сказал в интервью Trend губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин.

"На наш взгляд, открытие между Азербайджаном и Россией, в частности, Астраханской областью, круизного сообщения имеет высокий потенциал, поскольку мы обсуждаем этот вопрос с нашими прикаспийскими партнерами на протяжении уже двух лет", - сказал Бабушкин.

Губернатор напомнил, что впервые эта идея была озвучена на первом Каспийском международном экономическом форуме в Туркменистане.

"Флагманом открытия данного круизного сообщения должен стать теплоход класса "река-море" "Петр Великий", - отметил он.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)