В Азербайджане разрабатываются новые программы подготовки квалифицированной рабочей силы - Сахиль Бабаев (версия 2)

Экономика 8 декабря 2021 18:27 (UTC+04:00)

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БАКУ / Trend / - В Азербайджане проводятся обсуждения совместно с соответствующими государственными ведомствами и разрабатываются новые программы подготовки квалифицированной рабочей силы в связи с растущими требованиями рынка труда.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что развитие самозанятости в Азербайджане является одним из приоритетов правительства.

"Трудовые договоры увеличились на 30 процентов, из них 75 процентов приходится на долю частного сектора. Фонд заработной платы увеличился на 92 процента. Органами по трудоустройству обеспечены работой более 2 300 лиц, созданы 36 тысяч микро- и малых хозяйств. Ежегодно на рынок труда выходит более 100 тысяч молодых людей, но квалифицированных работников среди них мало. Необходимо усиление мер в этом направлении", - подчеркнул Бабаев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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