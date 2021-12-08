Азербайджан и Иран обсудили строительство моста и пешеходного перехода через реку Астарачай (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран обсудили строительство моста и пешеходного перехода через реку Астарачай.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, делегация во главе с замминистра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым посетила иранскую Астару с целью обсуждения вопросов в транспортной сфере между двумя странами.

Азербайджанская делегация встретилась с делегацией, возглавляемой замминистра дорог и градостроительства Ирана Хейрулхом Хадеми.

Согласно подписанному между правительством Азербайджана и Ирана Меморандуму о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай, на территории пограничного пункта пропуска “Астара” (Азербайджан) -“Астара” (Иран) были обсуждены финансовые, пограничные, таможенные, экологические вопросы, связанные со строительством автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай.

В ходе визита делегация также осмотрела территорию планируемой стройки моста и терминальный комплекс в Астаре (Иран), а также провела переговоры о возможности увеличения грузоподъемности данного комплекса. В ходе переговоров было принято решение по продолжению реализации совместных проектов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)