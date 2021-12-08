Баланс BakıKart можно будет пополнить в супермаркетах и крупных торговых центрах - БТА(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Баланс BakıKart можно будет пополнить в супермаркетах и крупных торговых центрах.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

“Продолжаются меры по созданию возможностей пополнения баланса BakıKart и за пределами автобусной остановки. Количество платежных терминалов Million, интегрированных в систему BakiKart, увеличилось до 1 354. Также ведутся работы по интеграции еще 62 терминалов. В результате пассажиры смогут пополнять баланс BakıKart не только на автобусных остановках, но и через терминалы Million, размещенные в объектах общественного питания, крупных торговых центрах и маркетах, действующих в различных районах города Баку", - отмечается в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)