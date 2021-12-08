Темпы роста ВВП Азербайджана в 2022-2026 гг. прогнозируются на уровне 3,9% - Эльнур Алиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате реализации стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы среднегодовые темпы роста ВВП в следующем среднесрочном периоде прогнозируются на уровне 3,9 процента, а ненефтяного ВВП - пяти процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Азербайджанском форуме карьерного роста.

Замминистра отметил, что к 2026 году планируется увеличить объем ненефтяного экспорта в 1,8 раза, повысить долю частного сектора в ВВП до 88 процентов, долю МСП в ВВП в ненефтегазовой сфере - до 35 процентов, долю МСП в ненефтегазовом секторе - до 60 процентов.

"Человеческий капитал сыграл важную роль в устойчивом экономическом росте, повышении производительности труда и интеграции страны в глобальные рынки. Для этого важно повышение качества образования на всех уровнях, привлечение квалифицированных кадров согласно требованиям рынка труда, использование имеющегося человеческого капитала”, - сказал замминистра.

Он отметил, что необходимо учитывать современные тенденции, повышать цифровые знания и навыки действующего персонала.

"Мы должны подготавливать грамотные кадры, расширять связи между предприятиями производства, промышленности и науки. Роль высшего образования в общем управлении, экономическом росте и повышении производительности труда очень важна. В высшем образовании есть большой интерес к техническим, технологическим, природоведческим и сельскохозяйственным специальностям. Учитывая призывы четвертой промышленной революции, в последние два года основное внимание уделено повышению квалификации специальностей технического характера", - подчеркнул Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)