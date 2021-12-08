Наша главная цель - облегчить пользователям Google возможности платежей - Джан Авундук (версия 2)

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БАКУ / Trend / - Наша главная цель - облегчить пользователям Google возможность совершать платежи независимо от местонахождения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявил глава стратегии операций Google Pay Джан Авундук во время выступления на 5-м Международном банковском форуме в Баку.

Он отметил, что пользователи Google осуществляют платежи в разных местах.

"При этих платежах пользователи Google записывают платежную информацию через свои учетные записи. Сотрудничество с финансовыми учреждениями и банками в этом направлении очень важно. Пользователи могут осуществлять бесконтактные платежи в финансовые учреждения и банки через услугу push provisioning", - сказал Авундук.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)