Компания bp приобретет 1,16% акций PETRONAS в «Шах Дениз»

БАКУ /Trend/ - Компания bp приобретет 1,16 процента акций PETRONAS в «Шах Дениз», сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Согласно информации, компания заключила соглашение о приобретении у PETRONAS 1,16 процента доли в проекте разработки «Шах Дениз» за 168 миллионов долларов на тех же коммерческих условиях сделки по месторождению, о которых ранее объявила PETRONAS.

"В результате bp будет владеть 29,99 процента акций «Шах Дениз» и останется оператором месторождения. Ожидается, что сделка будет завершена к концу января 2022 года", - говорится в сообщении bp.

Отметим, что на данный момент долевое участие в проекте "Шах Дениз" выглядит следующим образом: bp (оператор) – 28,8 процента, TPAO – 19 процентов, PETRONAS – 15,5 процента, AzSD – 10 процентов, ЛУКОЙЛ – 10 процентов, NICO – 10 процентов и SGC Upstream – 6,7 процента.