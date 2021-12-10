Агентство Азербайджана по развитию МСБ запускает новый проект для специалистов в сфере предпринимательства - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) запускает новый проект для специалистов в области предпринимательской деятельности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу председатель правления агентства Орхан Мамедов на II Форуме молодых предпринимателей.

«На сегодняшнем форуме мы выслушаем молодых предпринимателей, которые расскажут о своих проблемах и предложениях, чтобы создать соответствующие этому механизмы развития и взаимодействия. В нашей стране созданы все необходимые инструменты для эффективного развития предпринимательской деятельности, и эти работы продолжаются как в крупных городах, так и в регионах. С декабря нынешнего года агентство запускает новый проект для специалистов в области предпринимательской деятельности и других лиц в этой сфере», - сказал Мамедов.

Он также отметил, что агентство заинтересовано в развитии молодых предпринимателей, разработчиков стартапов и их деятельности.

«У нас есть свои специальные центры, где молодые специалисты могут бесплатно пройти соответствующие курсы и получить знания в сфере ведения бизнеса. Деятельность этих центров в основном направлена на обеспечение сотрудничества между новыми предпринимателями и структурами. В Азербайджане растет число бизнес-менеджеров, этому способствует совместная программа с GIZ (Немецкое общество по международному сотрудничеству). Сегодня эти курсы прошли 480 участников в Германии. Также посредством нашей онлайн-платформы предприниматели и молодые специалисты могут подключаться к нашим ресурсам и обучаться правильному ведению бизнеса. Кроме того, у нас есть платформа для электронной коммерции. 15 предпринимателей получили гранты, и уже начался второй этап приема заявок», - сказал Мамедов.

По его словам, агентство придает большое значение сектору инноваций и технологий.

«Так, мы выдаем стартап-сертификаты, которые освобождают предпринимателей от налогов и сборов. Половину из получивших такие сертификаты составляют молодые предприниматели. Также эти сертификаты повышают инвестиционный потенциал, расширяют возможности для выхода на зарубежные рынки. До сегодняшнего дня на добровольной основе в Агентство по развитию МСБ привлечены 360 участников, некоторые уже ведут трудовую деятельность в различных секторах. Я призываю всех молодых бизнесменов тесно сотрудничать с нашим агентством», - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)