«Клуб предпринимателей» провел собрание бизнесменов

БАКУ/Trend/ - Банк АВВ провел совместное мероприятие с членами «Клуба предпринимателей». Государственная налоговая служба и Государственный таможенный комитет при Министерстве экономики Азербайджанской Республики оказали поддержку в проведении собрания, участниками которого стали более 30 предпринимателей. На встрече состоялись обсуждения о годовой деятельности клуба и оценены возможности, созданные для предпринимателей.

Участники мероприятия были проинформированы о налоговом законодательстве, таможенном оформлении по импортно-экспортным операциям, а также о существующих возможностях на азербайджанском рынке. Состоялся обмен мнениями по различным вопросам, интересующим бизнесменов.

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