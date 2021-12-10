Проект "Шах Дениз" видится нам многообещающим с коммерческой точки зрения – SOCAR

БАКУ/Trend/ - Проект эксплуатации азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" видится нам многообещающим с коммерческой точки зрения.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Как сказал представитель SOCAR, спрос на природный газ в мире будет продолжать расти на протяжении десятилетий.

"Природный газ является экологически более чистым решением, чем уголь в период энергетического перехода. Рост спроса на газ и цены газа на нашем главном целевом рынке, на рынке Европы в этом году в очередной раз подтвердил правильность инвестиционного решения, принятого в 2013 году по второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" и Южному газовому коридору. Со временем доходы от экспорта природного газа будут играть все более значительную роль по сравнению с доходами от экспорта нефти в бюджете SOCAR, а также в доходах страны", - заявил он.

Отметим, что SOCAR увеличивает свою долю в проектах "Шах Дениз" и Южно-Кавказского газопровода.

После того, как малазийская Petronas решила продать свою долю в соглашении о разделе продукции по разведке и разработке месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, SOCAR приобрела 4,35 процента акций Petronas в проекте в соответствии с условиями соглашения.

Оставшаяся часть доли Petronas в 15,5 процента была приобретена ЛУКОЙЛ и bp, которые также участвуют в проекте "Шах Дениз".

Таким образом, доля прямого участия SOCAR в проекте "Шах Дениз" увеличивается до 14,35 процента. С учетом этих условий ожидается, что соответствующее соглашение вступит в силу в январе 2022 года.

Кроме того, ЗАО "Южный газовый коридор", 51 процент акций которого принадлежит министерству экономики Азербайджана, а 49 процентов - SOCAR, владеет долей в 6,67 процента в проекте "Шах Дениз".

Соответствующие изменения произошли в распределении долей этих компаний в Южно-Кавказском газопроводе, который является одним из сегментов "Южного газового коридора".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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