Азербайджан экспортировал в Австралию более 50 тыс. тонн нефти
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Контракт по свопу туркменского газа в Азербайджан через Иран - стратегический шаг - иранский эксперт
Великобритания может предложить Азербайджану опыт в области возобновляемых источников энергии - баронесса Николсон (Интервью)
В Агдамском промышленном парке установлена система капельного орошения, работающая на солнечной энергии - Эмин Гусейнов (ФОТО)
Посол Рахман Мустафаев: Роль Гейдара Алиева в истории Азербайджана сопоставима с той ролью, которую сыграл генерал Шарль де Голль в истории Франции
В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
На здании Национальной библиотеки Беларуси размещена видеопроекция, посвященная дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Руководство Министерства обороны Азербайджана почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Глава МИД Турции поделился публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В ближайшее время состоятся выборы на вакантные места в Милли Меджлис - председатель ЦИК Азербайджана
На сегодняшний день около 20 тысяч гектаров очищено от мин на освобожденных территориях Азербайджана
Итоги первой встречи заместителей министров иностранных дел пяти стран в Москве можно высоко оценить - Джейхун Байрамов
На освобожденных территориях Азербайджана уничтожено около 95% памятников истории и культуры - министр
Открытие нового ирано-азербайджанского таможенно-пропускного пункта не обсуждается - председатель ГТК
Предприняты меры по освобождению импорта гибридных автомобилей и электромобилей от таможенных пошлин и НДС в 2022 г.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на официальной странице в Instagram в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)