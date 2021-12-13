Инвестиции Швейцарии в экономику Азербайджана за 22 года оцениваются в $110 млн

БАКУ /Trend/ - За последние 22 года Швейцария вложила в экономику Азербайджана инвестиции в размере 110 миллионов долларов.

Об этом сказала в понедельник на пресс-конференции посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, сообщает Trend.

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