Очередное заседание совместной комиссии Азербайджан-Швейцария может пройти в Баку – посол (версия 2)

(первая версия в 11:11)

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание совместной экономической комиссии Азербайджан-Швейцария может пройти в Баку в 2022 году.

Об этом сказала в понедельник на пресс-конференции посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, сообщает Trend.

«Между Азербайджаном и Швейцарией систематически проходят двусторонние встречи, в том числе на высоком уровне. Последняя встреча между президентами двух стран состоялась в январе 2020 года в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Одним из аспектов сотрудничества Азербайджана и Швейцарии являются экономические связи, включающие торговлю и инвестиции. Что касается торговли, то экспорт и импорт находятся на хорошем уровне, но, естественно, всегда есть потенциал для большего развития. Между Азербайджаном и Швейцарией функционирует совместная экономическая комиссия, и мы надеемся, что очередное ее заседание пройдет в Баку», - подчеркнула посол.

Говоря о взаимных инвестициях, Пеневейре отметила, что они приносят пользу Азербайджану и Швейцарии.

(Автор: Хаган Исаев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)