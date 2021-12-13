В Азербайджане деятельность этих объектов не разрешается после 23:00 (версия 2)

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БАКУ / Trend / - В Азербайджане объекты, находящиеся в подвалах жилых домов, не будут допущены к деятельности после 23:00, сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос отражен в своде правил "Жилые здания. Нормы проектирования", утвержденных коллегией Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Согласно новым нормам, допускается размещение объектов общественного назначения в цокольном, подвальном, первом и втором этажах жилого дома, за исключением следующих объектов, оказывающих вредное воздействие на людей:

- специализированные магазины по продаже химических и других изделий, которые в процессе эксплуатации могут загрязнять жилую территорию и окружающую среду;

- магазины, продающие взрыво- и пожароопасные вещества и материалы;

- магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автомобильных шин;

- специализированные рыбные магазины;

- склады различного назначения, в том числе оптовые;

- все предприятия и магазины с рабочим графиком после 23:00.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)