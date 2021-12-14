Бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия: Что ждет регион? - АНАЛИЗ

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку начинает свою работу бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия. На открытии мероприятия будет участвовать министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, министр торговли Турции Мехмет Муш и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Запланировано подписание меморандума между торгово-промышленными палатами Азербайджана, Грузии и Турции.

Таким образом, в очередной раз Баку станет местом проведения столь значимого мероприятия, которое проходит в нужное время для трех стран. Данный форум призван еще больше укрепить трехстороннее сотрудничество между Баку, Тбилиси и Анкарой, которые являются участниками таких значимых проектов, как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор. Формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия имеет достаточно прочные перспективы, учитывая географическое расположение трех стран и мегапроекты, которые их связывают.

Завершение Карабахской войны открывает еще более широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества в формате Азербайджан-Турция-Грузия. Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе, сейчас в регионе наблюдается стабильность, что повышает его инвестиционную привлекательность. На этом фоне создаются условия для еще более продуктивного стратегического партнерства между тремя странами.

Как сказал Trend основатель и генеральный директор "Института изучения Ближнего Востока и Кавказа" (IMECS) Василий Папава, бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия является традиционной площадкой встречи представителей крупного бизнеса трех стран.

"Хочу отметить, что Турция и Азербайджан являются одними их главных инвесторов грузинской экономики. Несмотря на то, что в период пандемии количество инвестиций этих стран в экономику Грузии уменьшилось, общая тенденция инвестиций была сокращена и на мировом уровне. Проведение данного бизнес-форума говорит о том, что стороны заинтересованы с учетом нынешнего сложного мирового экономического давления, вызванного пандемией, продолжить сотрудничество в экономической сфере", - сказал он.

Папава заявил, что продолжением и углублением сотрудничества в экономической сфере, несмотря на степень уменьшения инвестиций в экономику Грузии в условиях пандемии, является последнее соглашение, которое было достигнуто между Грузией и Турцией.

"Данное соглашение призвано стимулировать инвестиции в грузинскую экономику, создать совместные компании, а также новые рабочие места. Кроме того, после подписания данного соглашения было заявлено, что продукция, произведенная в Грузии из турецкого сырья, будет экспортироваться на рынки ЕС в соответствии с соглашением о свободной торговле, что означает освобождение от налогов при экспорте в ЕС", - отметил он.

Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде считает, что проведение этого бизнес-форума очень важно с точки зрения развития сотрудничества и наполнения его конкретным содержанием.

"Форум призван дать импульс развитию торгово-экономического сотрудничества в трехстороннем формате, возможно, и инвестиционного сотрудничества. Совокупный товарооборот наших стран превышает шесть миллиардов долларов. Значительная часть товарооборота приходится на доли Азербайджана и Турции. Нужно стремиться к изменению структуры товарооборота и увеличению доли прямых иностранных инвестиций в экономику наших стран", - сказал он.

По словам Велизаде, следует выделить число инвестиций, которые азербайджанский бизнес за последние десятилетия вложил в турецкую экономику.

"Дело в том, что большинство инвестиций приходится в сектор энергетики. Кроме того, имеются большие перспективы инвестирования в ненефтяную отрасль. Азербайджан и Турция сделали большой вклад в развитие сферы услуг Грузии, в частности, туристического бизнеса. Также открываются перспективы для вложения инвестиций в ненефтяную сферу. В Азербайджане есть потенциал для инвестирования наряду с ненефтяной отраслью также и в сектор сельского хозяйства и другие отрасли. В последнее время наша страна активно развивает пищевую и легкую промышленность", - заявил Велизаде.

Эксперт считает, что здесь очень много перспектив для взаимодействия производства строительных материалов, особенно на фоне проектов по восстановлению Карабаха.

"Этот сектор нашей промышленности представляет собой важное направление и в свете трехстороннего взаимодействия. Стоит подчеркнуть, что бизнес является драйвером роста экономики, в данном случае мы надеемся, что этот форум внесет активность в развитие таких направлений, как освоение совместных производств, активное создание венчурных предприятий и некоторых других", - сказал Велизаде.

Кроме того, по его словам, есть возможность в сотрудничестве бизнесменов трех стран на рынках третьих стран для реализации своей продукции.

"Значительное преимущество здесь имеет турецкий бизнес. Эта страна имеет широкий маркетинг за пределами своих границ. Возможностями турецких предприятий, бизнес-структур и других институтов смогут воспользоваться азербайджанские и грузинские бизнесмены", - подчеркнул эксперт.

Трехсторонняя платформа Азербайджан-Турция-Грузия существует довольно давно, и проведение подобного бизнес-форума свидетельствует о близости этих стран не только в политической, но и экономической сфере.