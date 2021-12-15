Начаты работы по асфальтированию автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин (версия 2)

Начаты работы по асфальтированию автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин (ФОТО)(версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:42 )

БАКУ / Trend / - Начаты работы по асфальтированию автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, сообщает Trend.

Длина автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, берущей свое начало с участка магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, проходящей вблизи Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 километра. Ведется также строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 километров от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы. Общая протяженность упомянутых дорог составляет 70,4 километра.

Согласно поручению главы государства, автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин строится в соответствии с I техническим уровнем с 4 полосами движения с учетом плана развития Карабаха. В настоящее время осуществляется расширение и профилирование дороги, а также строительство нового земляного полотна шириной 21,5 метра. Ширина проезжей части составит 14 метров, а ширина участков - 2х2 метра.

В рамках строительных работ на 37-километровом участке автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин ведутся работы по строительству земляного полотна. В соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" на 10-километровом участке дороги завершены работы по поднятию и расширению почвенного слоя до уровня естественного рельефа, а на 4-километровом участке, где дорожное полотно готово, - по строительству дорожного основания. На данном участке уже начаты работы по заложению асфальтобетонного покрытия.

Также выполняются работы по строительству круглых труб и прямоугольных водных переходов, а также 5 новых автомобильных мостов на главной дороге с целью обеспечения передачи воды согласно проекту. Мосты строятся примерно на 10-м, 22-м, 32-м и 38-м километрах основной дороги, а также на первом километре автомобильной дороги, ведущей в город Губадлы.

Кроме того, на пересечении дороги Ханлыг-Губадлы продолжается строительство дорожного узла. Уже построены 26 круглых, 8 прямоугольных труб и 9 подземных переходов, построена 188-метровая опорная стена.

Учитывая объем работ и поручение по завершению проекта за короткий срок, строительные работы выполняются совместно Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана "Дорожная эксплуатация № 37” ООО и Анонимной Компанией Tic. в качестве субподрядчика Polat Yol Yapı San Турции.

Новая автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин проходит через территории освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов. Автодорога охватывает более 30 населенных пунктов указанных районов, включая города Губадлы и Лачин.

Все дороги ведут в Карабах…

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)