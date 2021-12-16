Подарок предпринимателям от AccessBank!

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, начинает очередную кампанию поддержки предпринимателей. Согласно акции «Подарок от нас на 3 месяца», микро- и агропредприниматели, взявшие в AccessBank бизнес-кредит на срок более 1 года, получают от банка подарок: предприниматель в течение последних 3 месяцев не будет платить проценты банку.

Ссылка с подробной информацией и для оформления кредита - https://bit.ly/3oWHkE8

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.az а также на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).