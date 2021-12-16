Новые возможности с зимней кампанией АВВ Банка

БАКУ/Trend/ - В канун Нового года АВВ Банк предоставил клиентам новые возможности. В рамках объявленной кампании, каждый клиент сможет приобрести карты TamKart Visa Classic, Mastercard Standard, анонимные карты, дебетовые карты Azercell Co-Brand всего за 5 манатов. Кампания будет действительна по 31 декабря.

Также, в рамках кампании клиенты, впервые подключившиеся к приложению ABB mobile, получат 5000 «приветственных бонусов». В то же время бонусы за услуги мобильного оператора, интернет, ТВ, коммунальные услуги, предоставляемые клиенту через приложение, будут начислены вдвойне.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.