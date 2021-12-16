Академия ABB Tech будет обучать не только программистов, но и специалистов «Product Owner»!

Академия ABB Тech, созданная ABB Банком, объявила о приеме заявок на новые программы «Product Owner» и «Software Engineering». Желающие стать студентами академии могут разместить свои заявки здесь.

Более 300 специалистов по 11 разным направлениям уже стали выпускниками Академии ABB Тech. 75% из них трудоустроены в Банке АВВ и других ведущих компаниях страны. Компания bp и ее партнеры оказывают большую поддержку в реализации программ обучения. Студентам, показавшим высокие результаты при поступлении, выделяется стипендия.

Обучение проводится международными специалистами на основе известной израильской методологии TELEM при методической поддержке израильско-украинского образовательного центра DAN.IT. Академия ABB Tech не только дает студентам профессиональные знания, но также помогает развивать свои личностные навыки, умение презентовать свои проекты и дает возможность стать частью большого IТ- сообщества.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.