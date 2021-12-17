Пользователи Birbank получат дополнительные бонусы

Первый цифровой банк страны Birbank запустил новогоднюю акцию, по условиям которой пользователи будут зарабатывать дополнительные бонусы за совершенные через Birbank платежи по картам Kapital Bank. Каждый юзер, который произведет через Birbank единовременную оплату за мобильную связь, домашний телефон, коммунальные услуги, ТВ или интернет на сумму 20 AZN и более, получит бонус в размере 1 AZN.

Акция продлится до 31 декабря 2021 года, в период ее проведения бонус можно заработать максимум 5 раз (всего 5 AZN). Следует отметить, что акция не распространяется на оплаты, совершенные бонусами ƏDV geri al (возврат НДС), «Сердечками» и картами других банков.

Birbank, скачанный более 3 миллионов раз, имеет множество плюсов, таких как простая регистрация, возможность оформления кредита и карты рассрочки BirKart, проведение NFC-платежей, заказ цифровой карты, снятие наличных по QR-коду в банкоматах, возможность добавления карт других банков, управление бонусами и т.д.

Функциональные возможности, созданные для безопасного использования платежных карт, являются одними из ключевых особенностей цифрового банка. Посредством Birbank можно заблокировать карту, изменить PIN-код, подключить услугу SMS-оповещения и 3DS, а самое главное — устанавливать ежедневные и ежемесячные лимиты на операции. Для более подробной информации перейдите на сайт www.birbank.az.