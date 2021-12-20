Yelo Bank оказал поддержку еще 4-м предпринимателям

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank в очередной раз уделил особое внимание социальным проектам и в рамках Программы самозанятости предоставил еще четырем гражданам необходимое оборудование для частного предпринимательства.

Банк поддержал граждан, желающих реализовать свои предпринимательские амбиции в производстве мучных изделий, продуктов питания, чистке автомобилей и автомобилестроения.

Yelo Bank также предоставил необходимое оборудование ветерану Великой Отечественной войны Рамилю Валиеву, который хотел открыть собственную автомойку, ветерану Великой Отечественной войны Рамину Эйвазову, желающему продавать фастфуд, и Исмаилову Исмаилу, который мечтал работать автоэлектриком.

Еще одна гражданка - мать шехида Мустафаева Арифа, которая давно мечтала открыть собственный бизнес по изготовлению мучных изделий была обеспечена инструментами, материалами и оборудованием, необходимым для дальнейшего развития бизнеса.

Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.

Yelo Bank понимает важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяет особое внимание социальным программам. Будучи одними из первых присоединившихся к программе самозанятости, банк продолжит поддерживать реализацию данного проекта.



Напоминаем, что теперь предприниматели могут бесплатно открывать бизнес-счета онлайн в приложении Yelo, управлять ими в любое время и в любом месте, а также заказывать кредит на желаемую сумму.

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