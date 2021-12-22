Неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге пройдет в очном формате

БАКУ/Trend/ - Неформальный саммит лидеров стран СНГ, запланированный на 28 декабря в Санкт-Петербурге, готовится в очном формате. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, есть подготовка к личной встрече президентов", - сказал Песков.

Как ранее сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, новое заседание Совета глав государств СНГ состоится 14 октября 2022 года в столице Казахстана - Нур-Султане. При этом он не исключил, что до саммита в Нур-Султане могут состояться неформальные встречи глав государств СНГ.