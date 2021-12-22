В Стамбуле планируется открыть Торговый дом Азербайджана – замминистра

БАКУ /Trend/ - При стамбульском консульстве планируется открыть Торговый дом Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф в ходе I азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку.

По его словам, отношения Азербайджана и Турции сегодня достигли самого высокого уровня по всем направлениям, а экономическое сотрудничество расширилось, несмотря на последствия пандемии коронавируса.

«Товарооборот между двумя странами вырос на семь процентов - до 4,1 миллиарда долларов. В соответствии с соглашением по электронной торговле, вступившим в силу в этом году, продолжаются переговоры по наращиваю этого потенциала. В будущем при стамбульском консульстве планируется открыть Торговый дом Азербайджана», - сказал Наджаф.

Кроме того, замминистра отметил, что для участия турецких компаний в проектах на освобожденных территориях Азербайджана были подписаны дополнительные соглашения.

По словам Наджафа, в то же время расширяются региональные отношения, и Азербайджан вкладывает в Турцию крупные инвестиции.

22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)