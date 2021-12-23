Валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд – Али Асадов (версия 2)
(первая версия в 10:45)
БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Азербайджана превысили 53 миллиарда долларов.
Как передает в четверг Trend, об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в газете "Азербайджан".
«Это один из важных факторов, обеспечивающих экономическую и политическую независимость страны. Усиливается роль Азербайджана в качестве центра экономической силы региона», - пишет Асадов.
В материале отмечается, что благодаря взвешенной экономической политике Президента Ильхама Алиева была сохранена макроэкономическая стабильность, обеспечена диверсификация экономики и ее интеграция в мировую хозяйственную систему, проведена важная работа по повышению уровня жизни населения.
«Социальные реформы, которые будут реализованы с начала будущего года, позволят еще больше повысить благосостояние граждан», - пишет Асадов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)