Рост ненефтяного экспорта Азербайджана достиг рекордного показателя – замминистра

БАКУ /Trend/ - Рост ненефтяного экспорта Азербайджана достиг рекордного показателя.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на научно - практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа», сообщает Trend.

«Экономика Азербайджана в нынешнем году демонстрирует устойчивость и стремительный рост. Так, стратегические валютные резервы превышают 53 миллиарда долларов, растут показатели ненефтяного производства и экспорта. В нынешнем году ненефтяной экспорт достиг рекордного роста в 44 процента. Также ВВП Азербайджана на начало декабря вырос на 5,3 процента. Кроме того, в нашей стране принята стратегия социально-экономического развития на период 2022-2026 годов, охватывающая пять направлений. В рамках этой стратегии уже ведутся активные работы. Прогнозируется, что в этот период ВВП Азербайджана вырастет на 3,9 процента», - сказал Алекперов.

По его словам, сегодня в Азербайджане тысячи гектаров земель непригодны для использования, и в рамках новой стратегии также предусмотрены работы по их развитию.

«Кроме того, создаются большие промышленные зоны и парки, куда уже привлечены первые резиденты. Также реализуются проекты по переходу на «зеленую энергию». Для предпринимателей, которые ведут деятельность в Карабахе, предусмотрены льготы и привилегии. Мы превратим Карабах в туристический регион. Восстановление региона с нуля дает нам возможность создать в нем современную инфраструктуру», - добавил Алекперов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)