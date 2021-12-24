Работы, начатые на освобожденных территориях Азербайджана, будут продолжены и в следующем году - Эмин Гусейнов(версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Работы, начатые за последний год на освобожденных территориях Азербайджана, будут продолжены и в следующем году согласно графику.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, эти работы будут проводиться на основе стратегического плана действий, в котором отражены все мероприятия, проводимые в рабочих группах, а также принятой специальной государственной программы.

В документе "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030" отражено возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. В некоторых районах уже утверждены генпланы, в других же эти работы продолжаются. В следующем году мы ожидаем завершения этих работ", - сказал он.

Гусейнов отметил, что строительство железнодорожных линий, которые будут реализованы в Зангезурском коридоре, продолжится в следующем году согласно графику.

"Проект создания необходимой инфраструктуры и рабочих мест для возвращения граждан будет продолжен и в следующем году. Планируется подключение к проекту представителей малого и среднего бизнеса", - добавил он.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)