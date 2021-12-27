Отделение Банка АВВ в Сиазане представлено в новой концепции и готово к обслуживанию клиентов!

БАКУ/Trend/ - Наряду с обновлением филиалов Банк АВВ продолжает строительство отделений в соответствии с новой концепцией развития. Отделение в Сиазане, находящееся на улице Бабека теперь также готово к обслуживанию клиентов.

В отделении АВВ в Сиазане созданы все необходимые условия для высокого качества обслуживания клиентов. Клиенты могут воспользоваться широким спектром услуг, таких как: кассово-расчетные операции, депозиты, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Первый Заместитель Председателя Правления АВВ Ильхам Габибуллаев отметил, что процесс обновления филиалов послужил созданию нового корпоративного стиля интерьера, повышению удобства клиентов, сокращению времени ожидания в филиалах и отделениях.: «Мы надеемся, что отделение в Сиазане окажет пользу в развитии региона».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.