Клиенты Yelo Bank выиграли в лотерею

БАКУ/Trend/ - В рамках лотереи «Плати и выигрывай с AniPay», прошедшей в ноябре этого года, пользователи, оплатившие через банковское приложение с помощью APS (Система мгновенных платежей) минимальную сумму в 5 AZN получили право быть участниками.

Выигрыш каждого победителя в сумме 100 манат был переведен на банковский счет (либо дебетовая карта), использованный участником во время оплаты. Победители были оповещены банком по SMS. Отметим, что лотерея была проведена Центральным банком Азербайджанской Республики для стимулирования безналичных платежей.

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