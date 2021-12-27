Банк АВВ открыл портал для трудоустройства

Экономика 27 декабря 2021 18:13 (UTC+04:00)
Банк АВВ открыл портал для трудоустройства

БАКУ/Trend/ - АВВ сделал очередной важный шаг к успешному формированию бренда работодателя в банковском секторе страны. Банк запустил новую платформу, которая облегчает процес приема на работу https://careers.abb-bank.az.

Желающим подать кандидатуру на вакансии в Банк АВВ, больше не нужно периодически отправлять резюме. Теперь кандидаты могут получать подробную информацию об актуальных вакансиях и единовременно загружать своё резюме в личный кабинет данного портала. При этом возможно обновление и редактирование созданных резюме, без необходимости повторной отправки. Также следует отметить, что портал предоставляет возможность поэтапного отслеживания процесса рассмотрения заявки.

Управляющий директор АВВ Айнур Сулейманлы подчеркнула что: «АВВ, расширяющий цифровизацию своих процессов и в этой области применяет самый передовой опыт. Наши тренинги проводятся на специальной платформе. Теперь же посредством данного портала мы создали реальную возможность для развития талантов, которые хотят присоединиться к нашей команде».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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