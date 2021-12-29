Акция на Yelo карты - скидка 50%!

БАКУ/Trend/ - А вы уже составили список новых планов на новый год? Если вы планируете добавить в свой список и новую дебетовую карту, то сейчас самое время сделать это! Yelo Bank объявляет о скидке 50% на многофункциональные карты Yelo.

Со скидкой вы можете получить карту Yelo Light за 5 манатов, а карту Yelo Premium всего за 35 манатов. Кроме того, клиенты, которые смогут соответствовать минимальному требованию оборота в течение первых 3 месяцев, смогут получить обратно стоимость карты.

Напомним, что, приобретая Yelo карту, вы получите особые привилегии при совершении покупок и всегда будете выделяться особым, ломающим стереотипы дизайном карты:

⁃ Процентный доход по балансу;

⁃ Кэшбэк везде;

⁃ Обналичивание средств без комиссии;

⁃ Яркое мобильное приложение;

⁃ А также дополнительные премиум-функции на премиум-карте!

Акция продлится до 5 января. Не тратьте время на посещение банка, воспользуйтесь кампанией, сделав онлайн-заказ: https://bit.ly/ylprtss

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим! У нас вы найдете нужный вам кредит (https://www.yelo.az/individuals/loans/) на нужную сумму.

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