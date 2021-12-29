Банк ABB представил новый Интернет-Банкинг для бизнеса!

БАКУ/Trend/ - Надежный партнер корпоративных клиентов Банк АВВ представил новый Интернет-Банкинг. Сервис отличается тем, что процедуры использования стали более удобными и простыми, а операции более быстрыми.

Благодаря Интернет-Банкингу все услуги, необходимые для ведения бизнеса, возможно получить в любом месте, не посещая филиалы и отделения АВВ. Широкие возможности нового Интернет Банкинга доступны как для крупных корпоративных клиентов, так и для малых и средних предпринимателей, и также и для физических лиц.

АВВ будет и дальше совершенствовать новую услугу Интернет-Банкинга для восполнения всех потребностей в ведении бизнеса. Кроме того на следующем этапе развития АВВ планирует предоставлять внебанковские услуги, многие из которых также будут доступны в Интернет-Банкинге.

Управляющий директор по корпоративному бизнесу АВВ Наргизханым Билендерли отметила, что в настоящее время 90% операций, осуществляемых корпоративными клиентами банка, проходит через Интернет-Банк. По ее словам, Интернет Банкинг был создан Центром цифрового развития АВВ с нуля: «Новый сервис еще больше облегчит работу наших клиентов. Надеемся, что они будут довольны удобством, широким функционалом, простотой и скоростью обслуживания».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.