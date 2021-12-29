В Азербайджане повышена ставка акциза на сигареты(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря подписал указ об утверждении изменения в Налоговый кодекс.

Согласно указу, с 1 января 2022 года повышается ставка акциза на сигареты.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ставка акциза на сигареты и табакозаменители повышается с 35 до 38,5 маната за одну тысячу штук.

Также предлагается повысить ставку акциза от 12,9 до 14 манатов за одну тысячу штук табака и табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара).