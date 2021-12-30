Исламофобия в Европе достигла критического уровня - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - В Европе значительно усилилась исламофобия, если не достигла критической точки, передает в четверг Trend.

Об этом свидетельствует ряд научных исследований, подготовленных политологами и экспертами международных отношений.

В целом, многие исследователи единодушно соглашаются, что исламофобия в Европе не то, что не снизилась, а наоборот, проявляется все чаще и чаще, достигая чуть ли не критического состояния.

Главным проявлением исламофобии в Европе в последние годы стали Франция с ее президентом Эммануэлем Макроном, при котором в стране были установлены законы по т.н. «борьбе с терроризмом», которые прямым образом подвергли притеснениям мусульманское население страны.

Закрытие французского наблюдательного органа Collectif contre l'islamophobie en France (Коллектив против исламофобии во Франции) является примером того, «насколько далеко зашла государственная исламофобия».

Политика Макрона, призванная, по утверждениям правительства, укрепить светскую систему Франции, по мнению критиков, наоборот, ограничивает свободу вероисповедания и маргинализирует мусульман.

Закон подвергся критике за то, что он нацелен на мусульманское сообщество Франции - крупнейшее в Европе, насчитывающее 3,35 миллиона членов - и налагает ограничения на многие аспекты жизни его членов.

В свою очередь, в Германии в целом задокументировано более 31 тысячи случаев преступлений на почве ненависти, в том числе 901 антимусульманское преступление на почве ненависти, в то время как Франция зарегистрировала 1 142 случая преступлений на почве ненависти, включая 235 дел против мусульман.

Однако прежде чем делать выводы, что преступления на почве ненависти совершаются в Германии чаще, нежели во Франции, стоит задуматься, насколько серьезно французские полицейские подходят к документированию таких преступлений.