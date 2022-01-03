Большое ежегодное интервью председателя правления “PASHA Life”

Здравствуйте, Нияз муаллим. С вами всегда приятно вести беседу, и мы уверены, что и на этот раз порадуем наших читателей интересным и подробным интервью.

Приветствую вас и всех наших читателей. Готов ответить на ваши вопросы.

В своем предыдущем интервью вы назвали 2020-ый год годом «Вызовов» (Challenge). Как вы думаете, под каким лозунгом прошел 2021-ый год?

2021-ый год был для компании PASHA Life годом Инноваций, поскольку новой стратегией на 2021-2023 годы является «Цифровая Трансформация». Здесь, естественно, необходимо создать инновационную среду для трансформации и необходимо осуществлять инновации во всех областях - как в цифровых, так и в других направлениях. Инновационная позиция компании становится устойчивой по мере того, как мы постепенно в этом направлении формируем и поддерживаем данную среду. Среда должна создаваться и развиваться постепенно. Необходимо создать у сотрудников соответствующее поведение, чтобы они могли с легкостью делиться новыми идеями, быть открытыми для других мнений, одним словом, следует создать благоприятные условия для распространения идей. Такое изменение является для нас долгосрочной целью. Мы делаем все возможное, чтобы создать такую ​​среду.

Хочу сказать, что инновации уже являются неотъемлемой частью мышления каждого сотрудника и компании, и было бы неправильно обозначать следующий год под другим названием. В данном направлении мы двигаемся и дальше.

Просим вас поделиться бизнес-итогами 2021-го года.

Прежде всего, я хотел бы поговорить о цифрах. В 2021 году мы смогли добиться большего, чем было запланировано. Здесь я впервые поделюсь некоторыми данными.

Одна из проблем, с которой мы столкнулись, заключалась в прогнозировании нами продолжительности пандемии на шесть месяцев. Как известно, пандемия все еще продолжается. Однако, несмотря на это, мы реализовали план по продукту “Обязательного Cтрахования”, и нам удалось перевыполнить план по продукту “Накопительная Инвестиция”. Отмечу, что эти два продукта являются лейтмотивом нашего бизнеса.

Помимо этих двух основных продуктов, мы также работаем над созданием продуктов, не зависящих от государственной поддержки. Проще говоря, эти виды продуктов являются альтернативой обычному депозиту. По одному из этих продуктов - «Gəlirli Həyat Sığortası» - планировалось собрать в бюджет 14,5 миллион манатов. В результате огромных усилий мы достигли фантастического результата - 27,5 миллион манатов страховых премий.

Кроме того, могу сказать, что в первый год реализации стратегии цифровой трансформации учитывая высокие затраты, мы рассчитали, что прибыль будет меньше. Однако, несмотря на эти затраты, мы ожидаем более высокой доходности, чем в 2020 году. В ближайшие месяцы после завершения внешнего аудита, мы поделимся подтвержденными точными результатами. Во всяком случае, по нашим текущим предположениям, по системе подсчетов IFRS эта цифра близка к 30 миллионам манатов, что является новым рекордом для нашей компании.

В 2021 году мы реализовали множество новых проектов:

• Мы заложили прочную основу принципа Agile управления и Дата-Аналитики. Для перехода к методологии Agile мы вывели персонал на желаемый уровень, а также работаем над развитием работников по сфере Дата-Аналитики. Отрадно, что мы уже начали использовать “use-case” варианты вместе с Дата-Центром, и в 2021 году у нас было несколько успешных операций по ним.

• Были осуществлено моделирование и формирование нормативной базы по управлению активами и пассивами в сфере управления рисками. Я хотел бы выделить здесь работу по совершенствованию процессов предотвращения рисков ликвидности. Кроме того, мы реализовали проект с консультантами по измерению и регулированию ИТ-рисков, укрепили связь между внутренними бизнес-процессами и потенциальными рисками.

• В планах намечается подготовка к системе Solvency2 к концу 2022 года. Уже разработана методологическая основа для подготовки к этой новой международной системе финансовой отчетности и выполнено некоторое моделирование.

• У нас также были новые наработки в области инвестиций, которые являются одним из наших приоритетных направлений. Произведена разработка инвестиционных информационных панелей с целью усиления контроля над инвестиционной деятельностью компании и принятием решений о размещениях.

• Отдельно хочу отметить социальную деятельность PASHA Life в 2021-ом году. Мы не забываем о своей ответственности перед страной и обществом и всегда уделяем особое внимание корпоративной социальной ответственности. С 2020-го года наша общественная деятельность была сосредоточена именно вокруг Второй Карабахской войны. Мы провели ряд социальных акций - поддержали пострадавших в войне, семьи шехидов и их детей. С целью внесения своего вклада в возрождение Карабаха, мы произвели пожертвования в фонд «YAŞAT» и в фонд «Возрождения Карабаха». Также в конце 2021-го года мы участвовали в проекте по посадке деревьев в Зангилане. Создали веб-платформу под названием «Karabakh Life», посвященная истории нашего Карабаха и шехидам, что, я уверен, важно не только для нашей компании, но и для нашей страны. Хочу также отметить, что PASHA Life уже почти 10 лет поддерживает издательство новых книг в рамках сотрудничества с IRS Publishing House. В прошлом году были изданы новые книги о Карабахе.

Придерживаясь нашей философии, мы и дальше будем приносить пользу обществу и государству.

Мы достаточно осведомлены о вашем успешном применении принципа Agile-подхода. Скажите пожалуйста, что было сделано в этом направлении за последний год?

Мы уже осуществили реализацию начального этапа методологии Agile. В процессе трансформации сначала создали Agile лабораторию. Затем вместе с консультантами мы реализовали очень важный проект по формированию Agile-мышления у сотрудников. Могу с уверенностью сказать, что на начальном этапе нам удалось вывести наших сотрудников на необходимый уровень мышления.

Как известно, Agile - это новый подход, и новая система человеческих ресурсов должна формироваться в соответствии с новым подходом. Затем нам нужно создать системы Грейдинга и Перформанс-Менеджмента, соответствующие этому принципу управления. Мы завершили начальную фазу работы с персоналом, и в дальнейшем также ожидается крупный проект в этом направлении.

Высокие результаты компании за прошлый год, которые я отметил выше, свидетельствуют об успехе методологии Agile.

Хочу еще раз подчеркнуть, что в нашем предыдущем подходе мы сами прогнозировали желания потребителя и, исходя из этого, создавали продукт. Согласно же текущему подходу мы создаем продукты, точно отвечающие потребностям клиентов.

Какие новшества ожидаются в вашем бизнесе в ближайшие годы?

• В 2022-ом году cоздание системы «Data Governance» является одним из наших основных планов. В этом контексте мы сначала планируем разработать “Data Road Map” и осуществление перехода к гибридной модели управления. Будет проведено соответствующее обучение для формирования внутренней Дата-культуры.

• Наше другое приоритетное направление – это внесение изменений в ИТ-архитектуру. С целью постепенного перехода в будущем к архитектуре микросервисов, будет проводиться работа по улучшению и усилению процессов “devops”. Также будут запущены новые проекты по обеспечению безопасности данных на облачных решениях. Скажу для информации, что мы будем расширять наши интеграционные сети с различными правительственными и неправительственными организациями и усовершенствовать наши системы для автоматического доступа к информации.

• В цифровой сфере мы хотим приступить к созданию мобильного приложения для продукта “Накопительная Инвестиция”. К концу 2022-го года мы планируем новые партнерства с разными стартапами в рамках реализации цифровых продуктов. Эти продукты будут созданы в соответствии с потребностями и ожиданиями клиентов, также наш потребитель сможет легко выполнять все операции из одной точки.

• В области управления рисками мы приступаем к внедрению стандарта IFRS-17. Мы работаем с консультантами по этому поводу. Параллельно с внедрением системы IFRS-17 мы будем совершенствовать нашу нормативно-правовую базу, чтобы к концу 2022-го года подготовиться к выполнению директивы Solvency2, о которой я упоминал ранее, а затем, соответственно, приступить к внедрению системы Solvency2. С другой стороны, мы реализуем некоторые проекты по повышению риск-культуры не только в структуре риск-менеджмента, но и в других структурах. Так как по мере роста компании и увеличения объема работ необходимо соответствующим образом укреплять систему управления рисками.

• Как известно, компании по страхованию жизни участвуют в управлении активами. Следовательно, мы считаем, что инвестиции - одно из приоритетных направлений, которое необходимо постоянно развивать. В связи с этим планируется изучение зарубежного опыта, тесное сотрудничество с зарубежными экспертами внутренней команды, сформулирование новых правил инвестирования и проведение определенных обсуждений с регулятором.

• Один из наших основных планов на этот год - сохранить нашу рыночную долю.

• Как я уже говорил ранее, мы работаем над созданием новых продуктов, не зависящих от государственной поддержки.

В последнее время много говорится о негосударственных пенсионных фондах. Что вы можете сказать по данному вопросу?

Как мы видим из международной практики, ряд стран осуществляет переход к системе частных пенсионных фондов.

На самом деле, пока рано говорить об этом подробно.

Учитывая, что средства, вложенные в частные пенсионные фонды, являются долгосрочными фондами, это большая и серьезная ответственность перед массами, и качественное развитие персонала в этой области неизбежно. Кроме того, этот процесс представляет собой большой вызов с точки зрения управления активами и пассивами.

Оглядываясь на мировой опыт, подчеркну, что в некоторых странах этот процесс передается именно компаниям по страхованию жизни.

Что бы вы хотели сказать читателям напоследок?

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира желаю, чтобы наша солидарность год от года только крепчала. Единство и сила, проявленные нашим народом во время войны, сделали нас еще более сплоченными как нацию. Уверен, что благодаря этому наша экономика также из года в год будет стремительно расти. Этот праздник действительно нам к лицу!

Компания PASHA Life, в свою очередь, стремится внести свой вклад в развитие нашей экономики. Осуществляются серьезные реформы, и каждый из нас сможет внести свой вклад в этот процесс.

Поздравляю всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и желаю моим соотечественникам крепкого здоровья.