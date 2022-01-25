Сегодня ожидается закладка фундамента автомобильного моста через Астарачай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что сегодня, 25 января, состоится церемония закладки фундамента автомобильного моста через реку Астарачай, в которой примут участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми.

Как сообщает во вторник Trend, в церемонии также примут участие представители делегаций Азербайджана и Ирана.

Напомним, что в связи с истечением срока эксплуатации и непригодностью существующего моста через реку Астарачай возникла необходимость в строительстве нового автомобильного моста на территории пункта пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)