Сегодня ожидается закладка фундамента автомобильного моста через Астарачай (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Ожидается, что сегодня, 25 января, состоится церемония закладки фундамента автомобильного моста через реку Астарачай, в которой примут участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми.
Как сообщает во вторник Trend, в церемонии также примут участие представители делегаций Азербайджана и Ирана.
Напомним, что в связи с истечением срока эксплуатации и непригодностью существующего моста через реку Астарачай возникла необходимость в строительстве нового автомобильного моста на территории пункта пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На освобожденных территориях Азербайджана предусматривается создание предприятий по переработке сельхозпродукции - замминистра
Иран внесет вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана - Рустам Гасеми
Инженерные войска азербайджанской армии очищают дороги от снега на освобожденных территориях (ВИДЕО)
Др.Абдулали Алиев: «Липосакция - не метод похудения. Есть люди, которым категорически нельзя делать липосакцию»
Президент Ильхам Алиев вручил председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Фатме Саттаровой орден «Истиглал» (ФОТО)
В Азербайджане наблюдается положительная тенденция в сфере совершенствования налогового администрирования - министр
В МВД Азербайджана назвали причины отмены регистрации граждан в полиции по месту временного проживания
В рамках строительства ж/д Горадиз-Агбенд организовано движение рабочих поездов до станции Махмудлу в Джебраиле (ФОТО)
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" – огромный праздник для всех азербайджанцев в мире – народный артист Фархад Бадалбейли
Таджикистан и Узбекистан договорились о совместной реализации проектов во всех секторах промышленности