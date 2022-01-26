Российские инвестиции в Азербайджан превысили $4 млрд – посол

БАКУ /Trend/ - Объем российских инвестиций в Азербайджан превысил 4,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

«Итоги торгово - экономического взаимодействия Азербайджана и России составили за 11 месяцев 2021 года 2,9 миллиарда долларов. Учитывая декабрь прошлого года, этот показатель может составить три миллиарда долларов», - сказал дипломат.

Как отметил Бочарников, президенты Азербайджана и России в 2021 году встречались четыре раза в очном формате.

«В мае 2021 года состоялась визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова [в РФ], где был составлен план взаимодействия до 2024 года. Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова также посетила Россию несколько раз. Заместитель председателя премьера России Алексей Оверчук посетил Азербайджан, где встретился с Президентом Ильхамом Алиевым и заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым», - сказал Бочарников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)