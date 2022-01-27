К 2024 г. планируется обеспечить доступом в интернет всю территорию Азербайджана – замминистра

БАКУ /Trend/ - К 2024 году планируется обеспечить доступом в интернет всю территорию Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

«В ряде регионов Азербайджана обеспечен широкополосный доступ в интернет. Также ведутся работы по обеспечению доступом в интернет тех районов, где он отсутствует. За последний месяц к интернету в Азербайджане были подключены 40 новых тысяч пользователей. В течение этого года планируется подключить 150 тысяч домохозяйств к интернету, а к 2024 году - полностью обеспечить всю территорию страны доступом в Сеть. Все эти работы будут вестись в рамках государственно - частного партнерства», - сказал замминистра.

По его словам, проведение мероприятий по обеспечению высокоскоростным интернетом ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане.

Это позволит усилить кибербезопасность, снизить расходы бизнеса и государственные затраты, считает Рустамов.

По его словам, создание современных инноваций является одним из приоритетных направлений стратегии развития «Азербайджан 2030: национальные приоритеты».

«В области телекоммуникационного сектора в течение прошлого года был устранен ряд проблем и созданы возможности для дальнейшего развития. В Азербайджане на сегодняшний день создана соответствующая база, регулирующая деятельность мобильных операторов, работающих на основе лицензии. Также у нас в секторе ИКТ был создан орган, который регулирует деятельность телекоммуникационных компаний. Кроме того, приоритетным направлением развития является такой вид партнерства, как государство - гражданин. Для этого создаются все необходимые условия», - сказал Рустамов.

Замминистра напомнил, что в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи в Азербайджане, что придало большой импульс комплексным реформам в соответствующих сферах.

«Кроме того, в своем недавнем интервью местным телеканалам глава государства особо отметил строительно-восстановительные работы на освобожденных территориях и важность строительства инфраструктуры для обеспечения комфортного проживания людей. Также ведутся работы по разработке концепций «умных» городов и сел. В этом направлении планируется развивать сотрудничество с различными университетами и ИКТ-центрами», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)