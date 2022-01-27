Замминистра о блокировке подозрительных звонков из-за рубежа на мобильные телефоны граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В декабре 2021 года мобильным операторам Азербайджана было поручено блокировать подозрительные звонки из-за рубежа на сотовые телефоны граждан.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

По его словам, порядка 90 процентов таких звонков было заблокировано.

"Эти работы были направлены на предотвращение случаев мошенничества", - сказал Рустамов.

Кроме того, ведутся работы по выявлению клонированных IMEI-номеров на мобильных устройствах, отметил замминистра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)