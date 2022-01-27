Замминистра о блокировке подозрительных звонков из-за рубежа на мобильные телефоны граждан Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В декабре 2021 года мобильным операторам Азербайджана было поручено блокировать подозрительные звонки из-за рубежа на сотовые телефоны граждан.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».
По его словам, порядка 90 процентов таких звонков было заблокировано.
"Эти работы были направлены на предотвращение случаев мошенничества", - сказал Рустамов.
Кроме того, ведутся работы по выявлению клонированных IMEI-номеров на мобильных устройствах, отметил замминистра.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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Замминистра о блокировке подозрительных звонков из-за рубежа на мобильные телефоны граждан Азербайджана
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