AccessBank начинает первую в этом году программу стажировки

БАКУ/Trend/ - AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, в очередной раз объявляет о программе стажировки для студентов с целью развития практических навыков студентов и успешного выбора ими своей карьеры.

В рамках трехмесячной программы стажировки студенты из Баку и регионов, будут работать вместе с сотрудниками AccessBank и получать как новые теоретические знания, так и практические навыки.

Стажировка студентов пройдет в Центральном, Локбатанском, Хачмазском, Гянджинском филиалах, а также в некоторых департаментах головного офиса AccessBank-а –Администрации и Безопасности, Внутреннего Аудита, Поддержки бизнеса, ИТ-инфраструктуры и операционно-технической поддержки.

Программа стажировки в AccessBank предназначена для студентов 3 и 4 курсов высших учебных заведений. Для того, чтобы принять участие в программе неоплачиваемой стажировки, кандидатам нужно будет пройти собеседование.

Подать заявку на участие в программе стажировки можно по ссылке, а направление, в котором студенты хотят получить опыт, надо будет указать в CV, которое должно быть загружено в процессе регистрации.

Крайний срок подачи заявок – 6 февраля 2022 года.

Желаем удачи всем, кто собирается участвовать в программе стажировки!

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).