AccessBank оказывает поддержку предпринимателям

БАКУ/Trend/ - AccessBank продолжает поддерживать малых и средних предпринимателей, желающих начать собственный бизнес. В декабре 2021 года в рамках проекта поддержки самозанятости AccessBank передал оборудование для ведения бизнеса 14 семьям из разных регионов страны. 6 из 14 семей являются участниками Отечественной Войны или членами семей шехидов. Бизнес предпринимателей, поддерживаемых банком – это в основном салоны красоты, мужские парикмахерские, портняжные мастерские и точки мелкого общепита. Предприниматели трудятся в разных регионах – от Баку и Сумгаита и до Тертера и Агдама на западе, до Закатал - на севере страны.

AccessBank реализует проект поддержки самозанятых предпринимателей в рамках Меморандума о Сотрудничестве для поддержки самозанятости уязвимых групп населения, подписанного между Министерством Труда и Социальной Защиты Населения, Центральным Банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией Банков Азербайджана.

Основной целью программы, инициированной ранее президентом Ильхамом Алиевым, является поддержка малообеспеченных семей в деле создания ими малых семейных бизнесов, что позволит им улучшить свое благосостояние.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др.

Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).