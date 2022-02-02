Азербайджанская продукция представлена на международных платформах eBay и Amazon

БАКУ /Trend/ - Продукция под брендом Made in Azerbaijan представлена на международных платформах eBay и Amazon.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду на брифинге руководитель азербайджанского проекта Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, на первом этапе в эти порталы были интегрированы непродовольственные и продовольственные товары азербайджанского производства.

«Azexport.az теперь будет представлять продукцию бренда Made in Azerbaijan международным покупателям под единым названием на платформах Amazon и eBay. Это связано со строгим контролем процессов продаж и высокими требованиями к качеству на этих площадках. Ранее мы предоставляли местным предпринимателям индивидуальный аккаунт для каждого производителя на этих платформах», - сказал Гадашов.

Руководитель проекта отметил, что продажи в основном нацелены на рынки Израиля, Японии, Китая, Тайваня, Республики Корея, Гонконга, Сингапура, США, Великобритании, СНГ и Европы.

«Также планируем интегрировать в эти порталы продукцию малых и средних предпринимателей при поддержке государственных органов. Заинтересованные в сотрудничестве предприниматели могут подать свои заявки через портал: https://azexport.az», - сказал Гадашов.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) был создан в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Напомним, что за 60 месяцев своей деятельности портал Azexport выполнил заказы на поставку продукции из Азербайджана в 145 стран мира на сумму 2,72 миллиарда долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)