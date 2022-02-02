В прошлом году AccessBank поддержал 472 предпринимателя

БАКУ/Trend/ - AccessBank входит в тройку лидеров – в списке кредитных организаций, тесно сотрудничавших с Фондом Развития Предпринимательства (ФРД) в 2021 году. Стоит отметить, что в прошлом году Фонд сотрудничал с 44 уполномоченными кредитными организациями.

В результате партнерства AccessBank с Фондом Развития Предпринимательства в 2021 году Банк поддержал в общей сложности 472 проекта. Из них 324 проекта - на общую сумму 7 миллионов манатов - покрыты за счет льготных кредитов. 148 проектов с потребностью в кредите на сумму 22,5 миллиона манатов были обеспечены государственными гарантиями на сумму 10,1 миллиона манатов - в рамках механизма государственного кредитования и субсидирования ФРП.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др.

Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).