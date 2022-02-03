Венгрия рассчитывает начать закупку газа у Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - К концу 2023 года Венгрия рассчитывает начать закупку газа у Азербайджана.

Об этом сказал в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, отвечая на вопрос Trend в рамках азербайджано-венгерского бизнес-форума в Баку.

Министр выразил надежду на скорое завершение работ по созданию соответствующей инфраструктуры в регионе Юго-Восточной Европы, чтобы азербайджанский газ мог транспортироваться во многие европейские страны.

По его словам, венгерская компания, которая отвечает за транспортировку газа и производство электроэнергии, уже ведет переговоры с SOCAR.

«Мы также рассчитываем на политическую поддержку Азербайджана в этом вопросе», - добавил Сиярто.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)