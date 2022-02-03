Выгодная кредитная карта atb от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank предлагает потенциальным клиентам новую кредитную карту atb c выгодной процентной ставкой. Карта предоставляется бесплатно.

Годовая процентная ставка по кредитной линии, которая будет открыта сроком на 3 года, составляет всего 20%.

Максимальная сумма кредитной линии составляет 10 000 манатов и 5 000 манатов без залога.

Комиссия за оформление кредита, обналичивание денег в банкоматах и ​​POS-терминалах Банка - 0%.

На дебетовый остаток данной кредитной карты начисляются проценты в размере 5,5% годовых, в национальной валюте. Проценты начисляются на карточный счет в последний рабочий день каждого месяца.

В течение месяца клиент может пополнить баланс карты до 20 раз и осуществить до 40 карточных переводов с карты на карту без уплаты комиссии.

Кредитную карту можно быстро и просто заказать онлайн, введя FIN код на официальном сайте Банка.

Клиент имеет возможность отслеживать все транзакции по кредитной линии в мобильном приложении atb360.

С более подробной информацией о продуктах и услугах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az , корпоративных страницах Банка в социальных сетях, написав на WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру (012) 945.