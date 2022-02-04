Общая сумма выданных бизнесу кредитов Банком АВВ в прошлом году составила около 800 миллионов манатов

В 2021 году АВВ выделил бизнес-кредиты на сумму 800 миллионов манатов. В частности малому и среднему предпринимательству было выделено 82 миллиона манатов, 56% этой суммы оносится к предприятиям, деятельность которых осуществляется в Баку и Абшероне, а 44% к представителям регионов. Большинство проектов малого и среднего бизнеса, финансируемых Банком в течение года, относятся к сфере производства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства. Также следует отметить, что число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывших счета в АВВ в 2021 году, достигло 103 000.

АВВ предлагает представителям малого и среднего бизнеса широкий спектр кредитных продуктов и других финансовых услуг тем самым, оказывая поддержку реальному сектору. Перечень услуг и продуктов доступен во всех филиалах Банка. «Клуб предпринимателей», созданный Банком также предоставляет различные привелегии бизнесменам и в настоящее время данная бизнес-платформа насчитывает более 1000 членов. Кроме этого для удобства предпринимателей в конце прошлого года АВВ запустил новую услугу «Интернет-банкинг».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.