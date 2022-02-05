Украина предложила Баку использовать свои подземные газовые хранилища

БАКУ /Trend/ - Повышение энергобезопасности Европы вполне могут обеспечить украинские подземные хранилища, которые следует заполнить азербайджанским газом, заявил замглавы Минэнерго Украины Ярослав Демченков, передает Trend со ссылкой на СМИ.

Он пояснил, что для этого Киеву и Баку придется предпринять совместные усилия для строительства газопровода Южный коридор.

По словам Демченкова, Азербайджан является важным стратегическим партнером Украины. Причем энергетика является основной сферой, которую намерены развивать оба государства. Если Баку примет предложение об использовании украинских подземных газовых хранилищ, это позволит существенно повысить энергетическую безопасность всего европейского континента.

«Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион», – заявил замминистра.