В ЗАО AzerGold назвали ожидаемую сумму чистой прибыли по итогам 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль ЗАО AzerGold в 2020 году составила 82 миллиона манатов, увеличившись на 287 процентов по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что по итогам 2021 года чистая прибыль ЗАО составит около 80 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года и предстоящим задачам компании.

По его словам, доходы от продаж ЗАО в прошлом году составили 760 тысяч манатов, что на 0,4 процента превышает показатель 2020 года.

ЗАО AzerGold в 2021 году заплатило налоги в размере 29,7 миллиона манатов, отметил Ибрагимов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)